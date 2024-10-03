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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງປື້ມຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ, ດ້ວຍເຂດວາງສະແດງຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ກາງແຈ້ງຕາມຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທີ່ ງານວາງສະແດງປື້ມ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ງານວາງສະແດງປື້ມຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ (10 ຕຸລາ 1945 – 10 ຕຸລາ 2024) ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09 – 13 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເລກທີ 44 ຖະໜົນ ຈ່າງທີ, ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ; ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມພິມຈຳໜ່າຍ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

        ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ, ດ້ວຍເຂດວາງສະແດງຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ກາງແຈ້ງຕາມຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ - ແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ, ວິລະຊົນ; ຮ່າໂນ້ຍ - ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ; ຮ່າໂນ້ຍ - ຫົວໃຈຂອງທົ່ວປະເທດ, ສູນການເມືອງ - ບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ…

        ໃນໄລຍະຈັດງານວາງສະແດງ, ບັນດາໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ, ຫົວໜ່ວຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈະຈັດການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ, ແນະນຳປື້ມ; ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ພົ້ນເດັ່ນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສປຊດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສປຊດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການກຳນົດຮູບແບບນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກ.
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