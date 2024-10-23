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ຂ່າວສານ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຄ້າຍກອງຮ້ອຍປ້ອງກັນຊາຍແດນ 214 (ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ), ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນມອບໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ (ພາບ: qdnd.vn)

ໂດຍຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 – 23 ຕຸລາ, ຢູ່ເຂດເມືອງ ມົກເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ລາວ, ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ, ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດນຳໜ້າ, ຄະນະຜູ້ແທນ ລາວ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ນຳໜ້າ.

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຄ້າຍກອງຮ້ອຍປ້ອງກັນຊາຍແດນ 214 (ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ), ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນມອບໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ (ແຂວງເຊີນລາ), ລວມມີ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ລອງເຊິບ; ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມສົມທົບກັນຈັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ຢ້ຽມຢາມປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ລອງເຊິບ; ດຳເນີນການໂອ້ລົມເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າໄຫ້ວອາໄລສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າໄຫ້ວອາໄລສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ໄດ້ໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ; ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ.
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