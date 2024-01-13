ຂ່າວສານ
ງານບຸນປີໃໝ່ ຫວຽດນາມ 2024 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 – 21 ມັງກອນ
ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະສະມາຄົມວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ (VCCA) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງງານບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຕັດຫວຽດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ມັງກອນ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລວັນຕ໊າມ, ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ງານບຸນປີນີ້ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ ໂດຍວາດພາບເຖິງບັນດາຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຍາມ ບຸນເຕັດ, ປຸກລຸກນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ງານບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມປີ 2024 ກໍ່ໄດ້ອອກແບບດ້ວຍຫຼາຍລາຍການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ລະອຽດແມ່ນ ໃນລາຍການ “ຮັບຊົມງານບຸນເຕັດ” ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຍຸກສະໄໝ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ລາຍການສະແດງດົນຕີຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່, ພິທີຕັ້ງຕົ້ນກະຖິນ, ຮີດຄອງປະເພນີ ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ອວຍພອນຍາມຕົ້ນປີ…ດ້ວຍມາດຖານ “ພະລັງງານສີຂຽວ - ອາຫານການກິນສີຂຽວ - ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ”, ແຂກເຂົ້າງານ ບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ 2024 ຈະໄດ້ ຢ້ຽມຊົມ ຮ້ານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ ກ່ວາ 50 ຮ້ານ.
ງານບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ 2024 ມຸ່ງໄປເຖິງການປຸກລຸກນ້ຳໃຈວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ປະເທດຊາດ ຂອງໄວໜຸ່ມ ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຄອບຄົວໃນຍາມບຸນເຕັດ. ເຫດການບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູຄວາມງານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພື້ນຖານອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາທ່ຽວຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເວົ້າສະເພາະ ຜ່ານບັນດາເຫດການງານບຸນວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ການລົງ ຄົ້ນຫາຕົວຈິງ.