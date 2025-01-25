ຂ່າວສານ
ງານບຸນໜັງສືພິມ, ງານບຸນຂຽນຕົວໜັງສືລະດູບານໃໝ່ ດຶງດູດຜູ້ອ່ານ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ມີປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ອ່ານບັນດາສື່ສິ່ງພິມລະດູບານໃໝ່, ຂຽນຕົວໜັງສື, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ທີ່ບັນດາງານບຸນຂຽນຕົວໜັງສືຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ຢູ່ແຂວງ ກ່າເມົາ, ລອງອານ.
ຢູ່ ໂຮ່ວັນ, ຂຶ້ນກັບເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ໄດ້ໄຂງານບຸນ ຕົວໜັງສືລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025. ຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ເຂດຢ້ຽມຊົມມໍລະດົກ, ເຂດວັດທະນະທຳການອ່ານ, ແນະນຳບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມກັບລາຍການສະແດງສິລະປະຂັບ ກາຈູ, ຂັບ ກວານຫໍ້, ຂັບ ແຈ່ວ… ບັນດາເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 09 ກຸມພາ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະໝຸດແຂວງ ກ່າເມົາ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລາຍການລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ, ແຂວງ ລອງອານ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊົມເຊີຍພັກສະອົງອາດ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025”. ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 23 – 31 ມັງກອນ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳສິລະປະແຂວງ, ວາງສະແດງສື່ສິ່ງພິມ, ວາລະສານລະດູບານໃໝ່ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.