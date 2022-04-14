ຂ່າວສານ
ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2022: ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີ, ເປັນມືອາຊີບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ເມສາ, ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີ, ເປັນມືອາຊີບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ” ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຫໍພິພິທະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 72 ປີ (21/4/1950 – 21/04/2022), ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 97 ປີ (21/06/1925 – 21/06/2022). ໂດຍດຳເນີນໃນເວລາ 3 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 13 – 15 ເມສາ), ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດປີ 2022 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ. ໃນງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 49 ຫົວໜ່ວຍສື່ມວນຊົນຈາກສູນກາງ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍອົງການສື່ມວນຊົນມາຈາກ 57 ທ້ອງຖິ່ນ ລວມມີຮ້ານວາງສະແດງ 106 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ຮ້ານວາງສະແດງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳຂໍ້ມູນເປີດ ແລະ ເປັນມິດ ເພື່ອສື່ສານ, ແລກປ່ຽນກັບມວນຊົນ. ນັກຂ່າວ ຟ້າມແມ້ງຮຸ່ງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳຕໍ່ມວນຊົນກ່ຽວກັບອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ມີມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ ມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງສຳນັກສື່ມວນຊົນດ້ວຍຫຼາຍປະເພດ, ຫຼາຍພາສາ ແລະ ທັນສະໄໝ. VOV ແມ່ນອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ມີຫຼາຍພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ສຸດ, ມີພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນອົງການສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມວນຊົນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງ VOV ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ໂປແກຼມ VTCNow, VOVlive ໂດຍເນັ້ນກ່ຽວກັບສຽງ ຂອງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ສອດຄ່ອງກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ”.
ໃນຂອບເຂດງານບຸນນີ້, ຍັງດຳເນີນກິດຈະກຳອື່ນຄື ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍສື່ມວນຊົນ, ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ອີກດ້ວຍ.