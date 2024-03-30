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ຂ່າວສານ

ງານບຸນວັດທະນະທຳອາການການກິນ, ເຍື່ອງອາຫານແຊບ Saigontourist Group 2024

ປີນີ້, ງານບຸນເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບມະຫາຊົນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ.
ທີ່ງານບຸນ, ບັນດາສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງວັດທະນະທຳດ້ານອາຫານການກິນໄດ້ນຳມາສະແດງ (ພາບ: TTXVN)

ງານບຸນວັດທະນະທຳອາການການກິນ, ເຍື່ອງອາຫານແຊບ Saigontourist Group 2024 ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ວັນແທັງ, ເມືອງ ບິ່ງແທ້ງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ປີນີ້, ງານບຸນເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບມະຫາຊົນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ. ທີ່ງານບຸນ, ບັນດາສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງວັດທະນະທຳດ້ານອາຫານການກິນໄດ້ນຳມາສະແດງ ແລະ ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວປະເທດຮັບໃຊ້. ໃນຂອບເຂດງານບຸນ, ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ການສະແດງສິລະປະ, ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ, ວາດພາບຄືນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານອາຊີບພື້ນເມືອງ… ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ, ທ່ານນາງ ຮ່ວາງເຟື້ອງ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຫຼາຍຄົນ, ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງຂັບ ເດີນກາຕາຍຕື, ຂັບ ກວານຫໍ້, ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມ່ວນຫຼາຍ ແລະ ເຫັນວ່າ ເຫດການນີ້ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ.
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