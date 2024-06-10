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ຂ່າວສານ

ງານບຸນທ້ອງຖະໜົນ “ສີສັນວັດທະທຳ”

ງານບຸນປີນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 500 ຄົນ.
ນັກສະແດງເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານບຸນ “ແມ່ນ້ຳ ຕາມຢາງ” (ພາບ: dangcongsan.vn)

ໃນຂອບເຂດສັບປະດາ Festival ສະແດງສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 (07 – 12 ມິຖຸນາ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໄດ້ຈັດງານບຸນທ້ອງຖະໜົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳ”. ງານບຸນປີນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 500 ຄົນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີຫຼາຍກຸ່ມນັກສິລະປິນສາກົນກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ, ຄື: ຄະນະນັກສິລະປິນ Kobugakudan URAKAJI – Okinawa (ຍີ່ປຸ່ນ); ຄະນະຕີກອງ ສ.ເກົາຫຼີ; ກຸ່ມເຕັ້ນ Hip hop ນະຄອນ Yanpyeong Cergy (ສ.ຝລັ່ງ)…

ໃນບັນດາສະໄໝ Festival ເຫ້ວ, ງານບຸນທ້ອງຖະໜົນແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ເຫ້ວ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນແຫ່ງເຕົ້າໂຮມ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່ງບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຫຼາຍປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ. ງານບຸນທ້ອງຖະໜົນຈະອັດລົງໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ.

ແລະກໍ່ໃນຂອບເຂດຂອງສັບປະດາ Festival ສະແດງສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຕາແສງ ກວາງເລີຍ, ເມືອງ ກວາງດ່ຽນ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ກວາງດ່ຽນ ໄດ້ໄຂງານບຸນ “ແມ່ນ້ຳ ຕາມຢາງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ທີ່ບັ້ນເຮັດວຽກນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024.
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