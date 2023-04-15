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ຂ່າວສານ

ງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ
ງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ວັດ ໂຟມິງ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພຸດທະສາສະໜາສາກົນສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ, ບຸນປີໃໝ່ ສົງກຣານ ຂອງໄທ, ບຸນປີໃໝ່ Chol Chhnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Thingyang ຂອງ ມຽນມາ. ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍຄືປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບປະເທດເພື່ອນມິດໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ.

ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາສະຖານກົງສູນຂອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ, ທ່ານ ອຳໄພ ສຸວັນນະແສງ, ຮອງຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານຖືວ່າ, ເລື່ອງຈັດງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ມຽນມາ - ໄທ - ຫວຽດນາມ ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນມີແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ ໃສເຢັນຈາກຫ້ວຍນ້ຳຕ່າງໆນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນບໍລິເວນເມືອງຕາມເດື່ອງ, ແຂວງລາຍເຈົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ລ້ຽງປາຄາເວຍ, ປາເຊມ້ອນ. ນີ້ແມ່ນທິດເດີນໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິທິຜົນເສດຖະກິດສູງ. ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປຊຊ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກອຶດຫີວ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
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