ຂ່າວສານ
ງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ວັດ ໂຟມິງ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພຸດທະສາສະໜາສາກົນສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ, ບຸນປີໃໝ່ ສົງກຣານ ຂອງໄທ, ບຸນປີໃໝ່ Chol Chhnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Thingyang ຂອງ ມຽນມາ. ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍຄືປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບປະເທດເພື່ອນມິດໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ.
ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາສະຖານກົງສູນຂອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ, ທ່ານ ອຳໄພ ສຸວັນນະແສງ, ຮອງຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານຖືວ່າ, ເລື່ອງຈັດງານບຸນຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ມຽນມາ - ໄທ - ຫວຽດນາມ ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.