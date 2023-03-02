ຂ່າວສານ
ງານບຸນຍິງບັ້ງໄພດອກສາກົນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ 3 ປີຖືກໂຈະໄວ້
ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ຖືກໂຈະໄວ້ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ -19. DIFF 2023 ກໍ່ແມ່ນເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງລາຍການ “WOW ດານັ້ງ”, ນອນໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ “WOW ຫວຽດນາມ” ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ລິເລີ່ມໃນທົ່ວປະເທດ.
DIFF 2023 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ - 8 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເວທີຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 8 ທິມທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆຄື: ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ ແລະ ທິມ ດານັ້ງ (ຫວຽດນາມ). ຄາດວ່າ, ພິທີໄຂ DIFF 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍການສະແດງຍິງບັ້ງໄພດອກຂອງທິມ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຟງລັງ…
DIFF 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ”, ເຊີດຊູການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂລກພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ.