Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານບຸນຍິງບັ້ງໄພດອກສາກົນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ 3 ປີຖືກໂຈະໄວ້

DIFF 2023 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ - 8 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເວທີຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 8 ທິມທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆຄື: ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ ແລະ ທິມ ດານັ້ງ (ຫວຽດນາມ).
  ງານບຸນຍິງບັ້ງໄພດອກສາກົນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ 3 ປີຖືກໂຈະໄວ້  

ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ຖືກໂຈະໄວ້ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ -19. DIFF 2023 ກໍ່ແມ່ນເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງລາຍການ “WOW ດານັ້ງ”, ນອນໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ “WOW ຫວຽດນາມ” ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ລິເລີ່ມໃນທົ່ວປະເທດ.

DIFF 2023 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ - 8 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເວທີຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 8 ທິມທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆຄື: ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ ແລະ ທິມ ດານັ້ງ (ຫວຽດນາມ). ຄາດວ່າ, ພິທີໄຂ DIFF 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍການສະແດງຍິງບັ້ງໄພດອກຂອງທິມ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຟງລັງ…

DIFF 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ”, ເຊີດຊູການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂລກພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກ 40 ກວ່າ ນັກການທູດແຖວໜ້າໂລກ ທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອີກດ້ວຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top