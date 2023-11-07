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ຂ່າວສານ

ງານບຸນຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2023 ດຶງດູດແຂກເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ 20.000 ເທື່ອຄົນ

ງານບຸນຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ລະນຶກ, ຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ...
ພາບປະກອບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ, ງານບຸນຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ (3-5 ພະຈິກ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍຄວາມດຶງດູດຂອງບັນດາຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ງານບຸນໄດ້ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ 20.000 ເທື່ອຄົນ.

ງານບຸນຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ລະນຶກ, ຂອງຂວັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ສະແດງໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຫັນຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີຂອງພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຮັບການລົງທຶນລະອຽດລະອໍ, ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ, ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຮາກຖານຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນນະຄອນຫຼວງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບການກວດແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງໄກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7/11, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາລັດຖະມົນຕີບັນດາ ກະຊວງໃນກຸ່ມຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ການສຶກສາ ແລະ ກໍສ້າງ; ວັດທະນະທໍາ, ກິລາແລະການທ່ອງທ່ຽວ; ສາທາລະນະສຸກ; ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ; ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
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