ຂ່າວສານ
ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງລະບົບນິເວດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫາ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກົດໝາຍ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນສະພາບການປະເທດຊາດພວມຍູ້ແຮງການສ້າງ, ບູລະນະລະບົບກົດໝາຍ. ການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກົດໝາຍຕ້ອງກາຍເປັນກຳລັງໜູນໃນການສ້າງວັດທະນະທຳເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານເຜີຍແຜ່, ສຶກສາກົດໝາຍ, ຫຼີກລ້ຽງກໍລະນີເຫັນເປັນດີຈີຕອນແບບເຄື່ອງຈັກເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງມຸ່ງໄປເຖິງການມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍດ້ານ. ຮ່າງກົດໝາຍຕ້ອງຫັນເປັນກົດໝາຍ ກຳນົດແຈ້ງການສ້າງລະບົບນິເວດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດການເຜີຍແຜ່, ໂຄສະນາກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນການຫັນພັນທະເປັນກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການປະກາດໃຊ້ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນເປີດເພື່ອສະສົມເຂົ້າໃນບັນດາເຄື່ອງມື AI, Chatbot ແບບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ໂດຍສະເໜີໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານກວດກາຕີລາຄາໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານພົນເອກຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ການຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍດ່ວນເພື່ອແນໃສ່ຫັນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຈາກໄກໂດຍໄວ, ແຕ່ເວລາປະເທດຍັງບໍ່ປະສົບກັບຄວາມອັນຕະລາຍເປັນລະບອບລະບຽບການ; ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ເປັນເຈົ້າການຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ບູລະນະລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງລະບົບກົດໝາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຄວບຄຸມບັນດາຄວາມສ່ຽງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ໃນສະພາບການໃໝ່.