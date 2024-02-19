ຂ່າວສານ
ຄົ້ນຫາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງ ໂຮ້ຍອານ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 18 ກຸມພາ, ມະຫາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບບຸນເຕັດ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ໂຮ້ຍອານ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫໍພິພິຕະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫວຽດມາມ ສົມທົບກັບສູນວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ວິທະຍຸ - ໂທລະພາບ ໂຮ້ຍອານ ຈັດຂຶ້ນ. ເມື່ອມາແຫ່ງນີ້, ມະຫາຊົນຈະໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຖະໜົນເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ, ໃນແສງສີຂອງໂຄມໄຟ ແລະ ບັນດດາທຳນອງເພງເຂດ ກວາງ.
ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມມີໂອກາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ໂຮ້ຍອານ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໜ້າຈໍ ແລະ ແຂ່ງຂັນແຕ້ມພາບໂຕມັງກອນ…