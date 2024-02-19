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ຂ່າວສານ

ຄົ້ນຫາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງ ໂຮ້ຍອານ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ເມື່ອມາແຫ່ງນີ້, ມະຫາຊົນຈະໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຖະໜົນເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ.
ເພື່ອນໜຸ່ມມີໂອກາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ໂຮ້ຍອານ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 18 ກຸມພາ, ມະຫາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບບຸນເຕັດ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ໂຮ້ຍອານ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫໍພິພິຕະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫວຽດມາມ ສົມທົບກັບສູນວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ວິທະຍຸ - ໂທລະພາບ ໂຮ້ຍອານ ຈັດຂຶ້ນ. ເມື່ອມາແຫ່ງນີ້, ມະຫາຊົນຈະໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຖະໜົນເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ, ໃນແສງສີຂອງໂຄມໄຟ ແລະ ບັນດດາທຳນອງເພງເຂດ ກວາງ.

ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມມີໂອກາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ໂຮ້ຍອານ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຜ່ານໜ້າຈໍ ແລະ ແຂ່ງຂັນແຕ້ມພາບໂຕມັງກອນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ

ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນໃນໂອກາດລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
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