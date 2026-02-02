Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄຸນ​ນະ​ພາບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ຄຸນ​ນະ​ພາບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)

ໂດຍສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນອາຍຸການ 2026-2031 ຢູ່ແຂວງ ວິງລອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮັບຮູ້ແຂວງ ວິງລອງ ມີອັດຕາແມ່ຍິງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນສູງພໍສົມຄວນ, ອັດຕາຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງປະຊາຊົນແຂວງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ ວິງລອງ ຄວນມີການຊີ້ນຳຢ່າງລຸລວງແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງຮອດຮາກຖານ, ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄົນຢ່າງລະອຽດ, ມີໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າຈະແຈ້ງ, ບັນຊີລາຍຊື່ຕ້ອງ “ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກມາດຖານ, ທັນການ”; ຄຸນນະພາບຂອງບັນດາກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນແມ່ນປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

