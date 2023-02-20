ຂ່າວສານ
ຄະນະພະນັກງານ ລາວ ສຶກສາທັດສະນະຕົວຈິງຢູ່ ສູນຍອດຢ້ຽມ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຄະນະພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ໂດຍທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ລົງສຳຫຼວດ, ສຶກສາທັດສະນະຕົວຈິງຢູູ່ສູນຍອດຢ້ຽມໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni (ເມືອງ ຢາເລິມ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ). ຢູ່ສູນຍອດຢ້ຽມໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ, ຄະນະພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຮັບຟັງຄຳແບ່ງປັນຂອງນັກສິລະປະກອນ ກ່ຽວກັບຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ, ພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງອາຊີບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງ ບາດຈ່າງ ໃນການດຶງດູດ ແລະ ຮັກສາແຮງງານ, ພ້ອມທັງໄປທັດສະນະສຶກສາ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງໝູ່ບ້ານ ບາດຈ່າງ, ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງໝູ່ບ້ານ ເຂົ້າສາງມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ. ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ກໍສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຮູບແບບ, ຂອບຂະໜາດ ແລະ ບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni ໃນການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາລວມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.