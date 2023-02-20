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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ພະ​ນັກ​ງານ ລາວ ສຶກ​ສາ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຕົວ​ຈິງ​ຢູ່ ສູນ​ຍອດ​ຢ້ຽມ ໝ​ູ່​ບ້ານ​ອາ​ຊີບ ຫວຽດ​ນາມ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ VinUni

ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຮູບແບບ, ຂອບຂະໜາດ ແລະ ບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni ໃນການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາລວມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.
  ຄະນະພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ທັດສະນະສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni   

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຄະນະພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ໂດຍທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ,  ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ລົງສຳຫຼວດ, ສຶກສາທັດສະນະຕົວຈິງຢູູ່ສູນຍອດຢ້ຽມໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ  VinUni (ເມືອງ ຢາເລິມ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ). ຢູ່ສູນຍອດຢ້ຽມໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ, ຄະນະພະນັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຮັບຟັງຄຳແບ່ງປັນຂອງນັກສິລະປະກອນ ກ່ຽວກັບຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ, ພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງອາຊີບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງ ບາດຈ່າງ ໃນການດຶງດູດ ແລະ ຮັກສາແຮງງານ, ພ້ອມທັງໄປທັດສະນະສຶກສາ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງໝູ່ບ້ານ ບາດຈ່າງ, ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງໝູ່ບ້ານ ເຂົ້າສາງມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ. ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ກໍສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຮູບແບບ, ຂອບຂະໜາດ ແລະ ບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ VinUni ໃນການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາລວມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານຂັ້ນສູງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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