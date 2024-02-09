ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແນະນຳອາຫານການກິນຍາມບຸນເຕັດ ກັບເພື່ອນມິດສາກົນ
ວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຈັດລາຍການແນະນຳອາຫານການກິນ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະໂລງ 2024 ແລະ ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ກັບມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍ ສປຊ ຮັບຮູ້ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ແມ່ນວັນບຸນຂອງ ສປຊ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວງຢາງ, ຫົວໜ້າ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກຕ່າງໆ. ສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ແມ່ນໂອກາດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ, ແບ່ງປັນ, ສະໜິດຕິດພັນຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຄົມ.
ບົນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ໃນປີ 2024, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ນິວຢອກ ສຶບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສາມັກຄີກັນ, ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມຊອກຫາມາດຕະການໃຫ້ແກ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.