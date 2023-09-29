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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ (ຄັ້ງ​ທີ 2) ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທີ່​ດິນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ຜ່ານການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນມາເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາມາດຕະຖານນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຄວນໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກວ່າ.

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26, ວັນທີ 28 ກັນຍາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ (ຄັ້ງທີ 3) ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ (ຄັ້ງທີ 2) ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຜ່ານການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນມາເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາມາດຕະຖານນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຄວນໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກວ່າ.

  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)  

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດວາງອັດຕາພາສີລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມ ຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຮົວໄຫຼພາສີທົ່ວໂລກ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ທົດລອງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການດັດປັບບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການເອົາທີ່ດິນຄືນ, ການຊົດເຊີຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ຢຸດຊົ່ວຄາວຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ໄລຍະຜ່ານມາໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T78 ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງເທາະລົກ, ເມືອງຝຸກເທາະ, ຮ່າໂນ້ຍຈັດລາຍການ“ສົ່ງນັກສຶກສາລາວໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ” ສົກປີ 2022 – 2023. ຜ່ານໂຄງການ ໂຮງຮຽນຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຫວຽດກໍ່ຄືເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ວາກ່ຽວກັບຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.
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