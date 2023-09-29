ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນ (ຄັ້ງທີ 2) ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26, ວັນທີ 28 ກັນຍາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ (ຄັ້ງທີ 3) ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ (ຄັ້ງທີ 2) ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຜ່ານການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນມາເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາມາດຕະຖານນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຄວນໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນກວ່າ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດວາງອັດຕາພາສີລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມ ຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼພາສີທົ່ວໂລກ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ທົດລອງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການດັດປັບບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການເອົາທີ່ດິນຄືນ, ການຊົດເຊີຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ.