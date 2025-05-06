ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ
ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນເມສາ ແລະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ພ້ອມທັງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບາງເນື້ອໃນອື່ນເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນເດືອນເມສາ 2025.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດບົນພື້ນຖານຍູ້ແຮງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນວິຊາ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມບົນຈິດໃຈເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ເປີດກ້ວາງເປົ້າໝາຍ, ເປັນເຈົ້າການໃນການສະເໜີ, ບູລະນະບັນດາວິທີການເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອັດຕາພາສີສົມທົບ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງມີໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງທັນການ.