ຄະ​ນະ​ນັກ​ຂ່າວ​ສາ​ກົນ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ໝູ່ບ້ານ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ ບາດ​ຈ່າງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ

ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສົມທົບກັບສູນສິ່ງຍອດຍິ່ງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ນັກຂ່າວຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຊົມ, ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ (ຕາແສງຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ).
ຄະນະນັກຂ່າວສາກົນ ໄປຢ້ຽມຊົມໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945 – 2/9/2025), ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສົມທົບກັບສູນສິ່ງຍອດຍິ່ງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ນັກຂ່າວຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຊົມ, ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ (ຕາແສງຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ). ນະທີ່ນີ້, ຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ ຂອງ ບາດຈ່າງ, ພ້ອມກັບໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາສະຖານທີ່ຮ່ອງຮ່ອຍພົ້ນເດັ່ນຄື: ສາລາບ້ານ, ຖະໜົນເກົ່າ, ເຮືອນທຸກຍາກລຳບາກ, ສະຖານທີ່ເຮັດອາຊີບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ…, ທ່ານເຈິ່ນຈຸງຮຽວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ, ແບ່ງປັນກັບຄະນະ ນະຄອນມີຫຼາຍຮ່ອງຮອຍ, ມໍລະດົກ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ອາຫານການກິນ, ງານບຸນ… ແລະ ກຳນົດທິດຈະສ້າງເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຂອງມໍລະດົກນັບພັນປີ, ສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ. ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ການສຳຫຼວດຂອງຄະນະຢູ່ໝູ່ບ້ານອາຊີບບາດຈ່າງ ໄດ້ຮັບຄວາມມຸ່ງຫວັງຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນອອກສູ່ໂລກຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍ​ງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍ​ງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່

ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານຈີນ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ (SCO) 2025 ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 1 ກັນຍາ. ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນມະຕິເລກທີ 59 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນສະພາບການໃໝ່ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
