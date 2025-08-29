ຂ່າວສານ ຄະນະນັກຂ່າວສາກົນ ໄປຢ້ຽມຊົມໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ 29/08/2025 ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສົມທົບກັບສູນສິ່ງຍອດຍິ່ງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ນັກຂ່າວຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຊົມ, ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ (ຕາແສງຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ). ຄະນະນັກຂ່າວສາກົນ ໄປຢ້ຽມຊົມໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ (ພາບ: TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945 – 2/9/2025), ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສົມທົບກັບສູນສິ່ງຍອດຍິ່ງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ນັກຂ່າວຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຊົມ, ລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ (ຕາແສງຢາເລິມ, ຮ່າໂນ້ຍ). ນະທີ່ນີ້, ຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ ຂອງ ບາດຈ່າງ, ພ້ອມກັບໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາສະຖານທີ່ຮ່ອງຮ່ອຍພົ້ນເດັ່ນຄື: ສາລາບ້ານ, ຖະໜົນເກົ່າ, ເຮືອນທຸກຍາກລຳບາກ, ສະຖານທີ່ເຮັດອາຊີບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ…, ທ່ານເຈິ່ນຈຸງຮຽວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ, ແບ່ງປັນກັບຄະນະ ນະຄອນມີຫຼາຍຮ່ອງຮອຍ, ມໍລະດົກ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ອາຫານການກິນ, ງານບຸນ… ແລະ ກຳນົດທິດຈະສ້າງເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຂອງມໍລະດົກນັບພັນປີ, ສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ. ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ການສຳຫຼວດຂອງຄະນະຢູ່ໝູ່ບ້ານອາຊີບບາດຈ່າງ ໄດ້ຮັບຄວາມມຸ່ງຫວັງຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນອອກສູ່ໂລກຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)