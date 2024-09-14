ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ຊ່ຽງຊ່ານ ປັກກິງ ຄັ້ງທີ 11
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ເວທີປາໄສ ຊ່ຽງຊ່ານ ປັກກິງ ຄັ້ງທີ 11, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ “ພ້ອມກັນສ້າງສັນຕິພາບ, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນອະນາຄົດ”, ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິງ, ຈີນ. ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ 1 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ”.
ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ, ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນການແກ້ໄຂທຸກຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດ; ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) 1982, ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ, ພາກພື້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄື ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC).
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ, ເນັ້ນໜັກເຖິງ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບການມີໜ້າຂອງບັນດາປະເທດນອກພາກພື້ນ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການມີໜ້າຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ; ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາພາກພື້ນ ເພື່ອຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນສ້າງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ; ບໍ່ຍອມຮັບ ແລະ ເດັດດຽວຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳເຮັດໃຫ້ສະພາບການເຄັ່ງຕຶງ, ສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ ກີດຂວາງຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຖຽນລະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.