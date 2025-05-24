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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນການນຳ, ນັກຂ່າວຢ້ຽມຢາມໝູ່ເກາະ ເຈືອງຊາ

ຄະນະປະຕິບັດງານເລກທີ 25, ລວມມີການນຳ , ນັກຂ່າວ 100 ຄົນຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງເກາະເຈື່ອງຊາ ແລະ ສູນ DK 1
ຄະນະຜູ້ແທນການນຳ, ນັກຂ່າວຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ

ການຢ້ຽມຢາມ ກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງເກາະເຈື່ອງຊາ ແລະ ສູນ DK 1. ແມ່ນການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດຫວຽດນາມ (21/6/1925 – 21/6/2025) ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈ “ທຸກຄົນມຸ່ງໄປສູ່ທະເລໝູ່ເກາະອີກດ້ວຍ.

ຄະນະຜູ້ແທນນັກຂ່າວໂດຍທ່ານ ເລກວກມິນ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ໜັງສືພິ ເຍີນເຢີນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ. ທາງຝ່າຍກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 2, ໂດຍພັນເອກ ໂດ້ຮົ່ງຢວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງທະຫານເຮືອເຂດ 2 ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ໂງມິນຫຽນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງ
ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍຮ່ວມເດເດີນທາງໄດ້ໜູນຊ່ວນເງິນ 1,7 ຕື້ດົ່ງ (ຫຼາຍກວ່າ 65.500 USD) ໃຫ້ແກ່ເຫຼົ່າທັບເຮືອ 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ.
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