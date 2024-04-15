Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຕິບັດງານສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງອວຍພອນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຢູ່ ວິງລອງ

ທ່ານປະທານສະພາສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອີແທັງຮ່າ ນີເອກດັມ, ຕີລາຄາສູງວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຂອງແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ທ່ານສະພາສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອີແທັງຮ່າ ນີເອກດັມ ອວຍພອນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຢູ່ແຂວງ ວິງລອງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 13 ເມສາ, ທ່ານສະພາສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອີແທັງຮ່າ ນີເອກດັມ, ໄດ້ລົງໄປສຳຫຼວດກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຢູ່ແຂວງ ວິງລອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາສະພາຊົນເຜົ່າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອີແທັງຮ່າ ນີເອກດັມ, ຕີລາຄາສູງວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຂອງແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ສະພາບການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ວິງລອງ ຕ້ອງສຸມໃສ່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ບັນດາທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ; ສ້າງສະຕິການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມກົດໝາຍໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ເມື່ອໄປອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແຂວງ ວິງລອງ, ທ່ານ ອີແທັງຮ່າ ນີເອກດັມ, ຢືນຢັນວ່າ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຂະເມ ກວ່າ 1,3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ບັນດາພະສົງສຳມະເນນຊາວເຜົ່າ ຂະເມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສາມັກຄີ, ລະມັດລະວັງຕໍ່ຖ້ອຍທຳນອງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂອງບັນດາກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ, ປະຕິບັດບັນດາຂະບວນການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄືໃນນັ້ນ, ໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ຂອງສປຊ (UNRWA).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top