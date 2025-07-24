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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປ ຊູດັງໃຕ້ ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 6

ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ດຳເນີນບັນດາການກວດກາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 6.
ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ຈັດສົ່ງ ຄະນະປະຕິບັດງານໄປ ຊູດັງໃຕ້ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານສະເພາະຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ (UNMISS). ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ດຳເນີນບັນດາການກວດກາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 6, ເພື່ອແນໃສ່ກຳແໜ້ນສະພາບການຕົວຈິງຢ່າງທັນການ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢູ່ທີ່ນີ້.

ໃນການໄປປະຕິບັດງານ, ຄະນະຜູ້ແທນກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳ, ຜູ້ບັນຊາການ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS, ເຂດ Unity/Bentiu ແລະ ບັນດາກົມກອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຜັນຂະຫຍາຍໃນບໍລິເວນ. ຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ, ພົນຈັດຕະວາ Zewdu Endris Yimer, ຜູ້ບັນຊາການເຂດ Unity, ຢືນຢັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າອາດສາມາດຢັ້ນຢືນວ່າ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 6 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສະໜອງທຸກມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດເລື່ອງຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ.
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