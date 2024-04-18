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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ)

ເລື່ອງປັບປຸງກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີຍັງຄົງຄ້າງ, ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳໃໝ່ໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 32, ວັນທີ 17 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ). ເລື່ອງປັບປຸງກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີຍັງຄົງຄ້າງ, ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳໃໝ່ໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຮັບປະກັນຄວາມປະສົມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາ.

        ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມທີ່ມະຕິເລກທີ 8 ປີ 2019 ກຳນົດບາງລະບອບສຳລັບສະມາຊິກອົງການ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໃບສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຕອນແຕ່ ຢາເງັ້ຍ (ດັກນົງ) - ເຈີນແທ່ງ (ບິ່ງເຟືອກ); ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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