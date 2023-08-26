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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼ້າສຸດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ດັດປັບຢ່າງລະອຽດລະອໍ,
ວາລະປະຊຸມໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ສິງຫາ (ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼ້າສຸດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ດັດປັບຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ຄຸນນະພາບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງເມື່ອທຽບໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຍ່ືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຜ່ານມາ. ປະຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍຍັງມີບາງເນື້ອໃນໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ, ຄື: ນະໂຍບາຍທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ຫຼັກການສ້າງແຜນຜັງ, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ; ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ…  

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ອາໄສ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ

ວາລະປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍົກອອກທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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