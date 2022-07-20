ຂ່າວສານ
ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມໃຫຍ່ກິລາກາຍຍະກຳ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມ Paralympic ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີອອກເດີນທາງຂອງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 11 (ASEAN Para Games 11).
ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ລວມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 153 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາ 120 ຄົນ. ບັນດານັກກິລາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 8 ໃນຈຳນວນ 14 ປະເພດກິລາຂອງງານມະຫາກຳນີ້. ASEAN Para Games 11 ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 07 ສິງຫາ 2022.