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ຂ່າວສານ

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ລວມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 153 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາ 120 ຄົນ.
  (ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມໃຫຍ່ກິລາກາຍຍະກຳ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມ Paralympic ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີອອກເດີນທາງຂອງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 11 (ASEAN Para Games 11).

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ລວມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 153 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາ 120 ຄົນ. ບັນດານັກກິລາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 8 ໃນຈຳນວນ 14 ປະເພດກິລາຂອງງານມະຫາກຳນີ້. ASEAN Para Games 11 ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 07 ສິງຫາ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ແທນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.
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