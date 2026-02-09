ຂ່າວສານ
“ຄອບຄົວຄະນະທູຕານຸທູດມ່ວນຊື່ນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026” - ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ຕິດພັນກັບຄະນະທູຕານຸທູດຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ວັນທີ 07 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (HUFO) ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຄອບຄົວຄະນະທູຕານຸທູດມ່ວນຊື່ນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026” ໃຫ້ສຳລັບບັນດາຄອບຄົວຂອງບັນດາກົງສູນໃຫຍ່ບັນດາປະເທດ ປະຈຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ລາຍການລວມມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄື: ຢ້ຽມຊົມສວນດອກເໝີຍ, ຫໍພິພິຕະພັນຊຸດເສື້ອຍາວ, ຂຽນຕົວໜັງສື ຫວຽດ ເດີມ…
ທ່ານ Firdauz Othman, ກົງສູນໃຫຍ່ ມາເລເຊຍ ປະຈຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຮັກແພງແຂກຄົນ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນມິດທີ່ສຸດ. ເມື່ອເຂົ້າເຈົ້າເຫັນຊາວຕ່າງປະເທດນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວ, ເຂົ້າເຈົ້າກໍ່ມັກຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຖານະຕຳແໜ່ງເປັນກົງສູນໃຫຍ່, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ກາຍເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງທີ 2 ຂອງຕົນແລ້ວ”.
ພິເສດ, ລາຍການໄດ້ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃຫ້ບັນດາເດັກເຍົາວະຊົນໃນຄອບຄົວຄະນະທູຕານຸທູດ - ບັນດາ “ນັກການທູດນ້ອຍ" ໃນອະນາຄົດ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍຄວາມປະທັບໃຈອັນດີງາມກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄປເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ.