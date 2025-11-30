ຂ່າວສານ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ວິວັດທະນາການບຸກທະລຸຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - EU ໃນອະນາຄົດ
ບົດຂຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຂອບເຂດ ສປຊ, ອາຊຽນ - EU ແລະ ບັນດາຄູ່ເຈລະຈາຍຸດທະສາດ, ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ - ການພັດທະນາ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນລັດຖະສະພາ… ໄດ້ສ້າງຕາໜ່າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ປະກອບສ່ວນແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດເດັ່ນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ. ເຖິງວ່າ ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃນປີ 2024 ຍັງມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າ 10% (68,4 ຕື້ USD) ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,4% (54,6 ຕື້ USD) ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2025. ປັດຈຸບັນ, EU ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ແລະ ນັກລົງທຶນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 6 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງ EU ໃນ ອາຊຽນ. ປັດຈຸບັນ EU ແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ແຫ່ງທີ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ - ນັບແຕ່ ກາເຟ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ສິນໃນນ້ຳ ຕະຫຼອດຮອດເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ - ນັບມື້ນັບໄດ້ຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ EU.
ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນກຳນົດທິດຍົກສູງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສາມາດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ວິວັດທະນາການບຸກທະລຸຂອງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - EU ໃນພື້ນທີ່ຮ່ວມມືທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບສູງກວ່າ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ.