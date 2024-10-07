ຂ່າວສານ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ: ກຳລັງ ສປຊ ປະຈຳ ລີບັງ ບໍ່ຖອນຕົວອອກຈາກລີບັງ ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການສະເໜີຂອງອິດສະລາແອັນ 07/10/2024 ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ລີບັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະບໍ່ຖອນຕົວອອກຈາກບັນດາສະຖານທີ່ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ປະເທດນີ້, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງ “ຖອນຕົວ” ຂອງ ຝ່າຍອິດສະລາແອັນ. ນັກຮົບ UNIFIL ລາດຕະເວນຢູ່ Kfarshuba, ທາງທິດໃຕ້ ລີບັງ (ພາບ: AFP/TTXVN)ໃນແຈ້ງການສະບັບໜຶ່ງ, ກຳລັງຊົ່ວຄາວຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ລີບັງ (UNIFIL) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ, ກອງທັບອິດສະລາແອັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ UNIFIL ຮັບຊາບກ່ຽວກັບ ເຈດຈຳນົງດຳເນີນການເຂົ້າລີບັງທາງບົກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ UNIFIL ຖອນຕົວອອກຈາກກບາງສະຖານທີ່, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ສືບຕໍ່ຕັ້ງຢູ່ລີບັງ ບໍ່ຖອນຕົວ. UNIFIL ກໍ່ປະກາດວ່າ ໄດ້ດັດປັບສະພາບການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເປັນປະຈຳ, ກໍ່ຄືບັນດາແຜນກການສຳຮອງເພື່ອກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)