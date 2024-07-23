ຂ່າວສານ
ຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະຊາຊົນພາກກາງ ຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ປ້າ ໂຮ່ທິແອັງເທີ, ຊາວເຜົ່າ ເຊີດັງ, ຢູ່ຕາແສງ ຊົງຈ່າ, ເມືອງ ຮຽບດຶກ ບໍ່ມີວັນລຶມຮອຍຍິ້ມອັນເມດຕາຂອງການນຳສູງສຸດຂອງພັກ ເມື່ອໄດ້ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ປ້າ ໂຮ່ທິແອັງເທີ ໄດ້ເວົ້າດ້ວຍຄວາມສະເທືອນໃຈວ່າ:
“ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດ, ນ້ຳໃຈຂອງເພິ່ນທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນແມ່ນສຸດຍອດຫຼາຍ. ຍາມໃດເພິ່ນກໍຕັກເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພູສູງ ຮຽບດຶກ - ເຊິ່ງປັນອູ່ແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງຕາແສງວິລະຊົນ”.
ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ສອງຜົວເມຍ ປ້າ ເຈິ່ນທິຮວາ ແລະ ລຸງ ຫວໍກຸຍແທັງ, ຢູ່ຕາແສງ ບ໋າວນິງ, ນະຄອນ ດົ່ງເຫີຍ, ໄດ້ຍິນຂ່າວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສອງຜົວເມຍກຳລັງຫາປາຢູ່ທະເລ. ປ້າຮວາ ໄດ້ຫວນຄືນຄວາມຊົງຈຳທີ່ຄອບຄົວປ້າໄດ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມາຢາມ. ການພົບປະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ສະໜິດສະໜົມ. ປ້າ ເຈິ່ນທິຮວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສູນເສຍການນຳຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຍາມໃດກໍເປັນແບບຢ່າງຂອງພັກ, ລັດ, ການນຳຜູ້ລຽບງ່າຍ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບປະຊາຊົນ, ຮັກແພງປະຊາຊົນ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ”.