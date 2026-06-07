ຂ່າວສານ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ທາງລັດຖະກິດແຕ່ວັນທີ 29-31 ພຶດສະພາ, ພ້ອມທັງທ່ານ ໂຕເລິມມີບົດກ່າວປາໄສເປີດຄຳນຳສະເໜີສຳຄັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ Shangri-La 2026, ທ່ານ Vivian Balakrishnan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງປະໄປ ໄດ້ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບບັນດາແງ່ຫວັງໃນການພົວພັນສອງປະເທດໃນສະພາບການໂລກປະຈຸບັນມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Vivian Balakrishnan ເນັ້ນໜັກວ່າບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຍັງເຕື້ອງເຖິງວິກິດການພື້ນຖານ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂລກໃໝ່ ທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຕໍ່ບັນດາປະເທດນ້ອຍ ແລະ ກາງຄື ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Vivian Balakrishnan ຢືນຢັນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ວິໃສທັດຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕໄວກ່ວາໝູ່ໃນໂລກໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ແລະ ພວມໃນທ່າກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍອັນດັບທີສອງໃນ ອາຊຽນ ໃນປີ 2031.