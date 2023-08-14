ຂ່າວສານ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊ່ອງທະເລ Hormuz
ສະພາບການຢູ່ເຂດຊ່ອງທະເລ Hormuz ສືບຕໍ່ເຄັ່ງຕຶງ ພາຍຫຼັງບັນດາການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ພ້ອມກັບຖະແຫຼງການຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕາມໂທລະພາບ Aljazeera ແລະ ບາງແຫຼ່ງຂ່າວພາກພື້ນແລ້ວ, ກອງເຮືອ 5 ຂອງທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ບັນດາກຳ່ປັ່ນຕ່າງປະເທດ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວ. ນາຍພົນ Timothy Hawkins ໂຄສົກຂອງກອງເຮືົອ 5 ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລສາກົນ ຄວນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາ ກຳ່ປັ່ນຂອງຕົນ ຫຼີກລ້ຽງ ອີຣານ ເມື່ອໄປຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງໃນປີນີ້, ຄຳກ່າວເຕືອນກຳ່ປັ່ນ ໄປຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວໄດ້ຍົກອອກມາ.
ປະຈຸບັນ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ອີຣານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳກ່າວເຕືອນຂອງ ທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ເທື່ອ.