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ຂ່າວສານ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊ່ອງທະເລ Hormuz

ຕາມໂທລະພາບ Aljazeera ແລະ ບາງແຫຼ່ງຂ່າວພາກພື້ນແລ້ວ, ກອງເຮືອ 5 ຂອງທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ບັນດາກຳ່ປັ່ນຕ່າງປະເທດ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວ.
ກຳປັ່ນຢູ່ຊ່ອງທະເລ Hormuz (ພາບ: Offshore Technology/TTXVN)

ສະພາບການຢູ່ເຂດຊ່ອງທະເລ Hormuz ສືບຕໍ່ເຄັ່ງຕຶງ ພາຍຫຼັງບັນດາການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ພ້ອມກັບຖະແຫຼງການຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕາມໂທລະພາບ Aljazeera ແລະ ບາງແຫຼ່ງຂ່າວພາກພື້ນແລ້ວ, ກອງເຮືອ 5 ຂອງທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ບັນດາກຳ່ປັ່ນຕ່າງປະເທດ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວ. ນາຍພົນ Timothy Hawkins ໂຄສົກຂອງກອງເຮືົອ 5 ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລສາກົນ ຄວນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາ ກຳ່ປັ່ນຂອງຕົນ ຫຼີກລ້ຽງ ອີຣານ ເມື່ອໄປຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງໃນປີນີ້, ຄຳກ່າວເຕືອນກຳ່ປັ່ນ ໄປຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວໄດ້ຍົກອອກມາ.

ປະຈຸບັນ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ອີຣານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳກ່າວເຕືອນຂອງ ທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ 2023: ເລື່ອງລາວຈາກແມ່ນຳ້

ງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ 2023: ເລື່ອງລາວຈາກແມ່ນຳ້

ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ປ່ຽນໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິລະປະ ແລະ ນຳງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ ກາຍເປັນລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາຊົນເທື່ອລະກ້າວ.
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