Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງ, ເຂດເຕີບໂຕຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ

ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ “ທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ”, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນວຽກງານຈຳເປັນ
  ທ່ານ ໂຕວັນຕາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກອນຕຸມ (ພາບ: quochoi.vn)  

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ 2 ສະບັບຄື: “ທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ” ແລະ “ທົດລອງມອບສິດຄັດເລືອກນຳໃຊ້ປາຍລົດໂອໂຕຜ່ານການຂາຍປະມູນ”.

ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ “ທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ”, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນວຽກງານຈຳເປັນເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງ, ເຂດເຕີບໂຕຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ພະຈິກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂາຍປະມູນ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນຈະແກ່ຍາວເປັນອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເພງເດືອນ 12 ພ.ສ (ກົງກັບວັນທີ 08 ພະຈິກ) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືຫຼາຍຢ່າງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top