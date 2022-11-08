ຂ່າວສານ
ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງ, ເຂດເຕີບໂຕຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ 2 ສະບັບຄື: “ທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ” ແລະ “ທົດລອງມອບສິດຄັດເລືອກນຳໃຊ້ປາຍລົດໂອໂຕຜ່ານການຂາຍປະມູນ”.
ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ “ທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ”, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນວຽກງານຈຳເປັນເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນານະຄອນ ບວງມາທວດ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງ, ເຂດເຕີບໂຕຂອງເຂດ ໄຕງວຽນ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ພະຈິກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂາຍປະມູນ (ສະບັບປັບປຸງ).