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ຂ່າວສານ

ກ໋​ວາງ​ນິງ​ບັນ​ລຸ​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເລກ​ລະ​ດັບ 1

ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ 1 ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ແຂວງ, ມີ​ຮຸບ​ແບບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ນຳ​ໜ້າ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ, ກ໋​ວາງ​ນິງ​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ຕົວ​ຈິງມີ​ເປັນ​ໜ້າ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ແຜນຮ່າງ.
ມູມມອງ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ແຂວງ​ກ໋​ວາງ​ນິງ (ພາບ: baoquangninh.vn)

ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ກໍ່​ສ້າງ​​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ, ແຂວງ​ກ໋​ວາງ​ນິງ ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ 1 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ, ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ທີກວ່າ 6.231 ກີ​ໂລ​ຕາ​ແມັດ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ປະ​ມານ 1,52 ລ້ານ​ຄົນ.

ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ 1 ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ແຂວງ, ມີ​ຮຸບ​ແບບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ນຳ​ໜ້າ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ, ກ໋​ວາງ​ນິງ​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ຕົວ​ຈິງມີ​ເປັນ​ໜ້າ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ແຜນຮ່າງ. ກ່ຽວ​ກັບ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GRDP ຂ​ອງ​ແຂວງ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ໃນ​ກວ່າ 10 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ຢ່າງ​ລຽນ​ຕິດ. ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ (GRDP/ຄົນ) ຮອດ​ປີ 2025 ບັນ​ລຸກວ່າ 10.000 USD, ທົບ​ກວ່າ 2 ເທົ່າ​ການ​ສະ​ເລ່ຍ​ລວມ​ຂອງ​ທົ່ວ​ປ​ະ​ເທດ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ການຫັນ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງກວາງ​ນິງ​ບັນ​ລຸກວ່າ 70% ນອນ​ໃນ top ແຖວ​ໜ້​​າ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ລວມ​ມີ 4 ນະ​ຄອນ (ຮະ​ລອງ, ເກິມ​ຝາ, ອວງ​ບີ, ມ້ອງ​ກາຍ) ແລະ 2 ເທດ​ສະ​ບານ (ກ໋​ວາງ​ອຽນ, ດົງ​ຈ່ຽວ) ສວມ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ບັນ​ດາ​ແກ່ນ​ສານ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ແຮງ.

ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ໋​ວາງ​ນິງ​ບັນ​ລຸ​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ 1 ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ສຳ​ຄັນ, ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທາງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕາ​ມທິດ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສີ​ຂຽວ, ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ແລະ ຍືນ​ຍົງ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ເລື່ອງ​ກ໋​ວາງ​ນິງ ບັນ​ລຸ​ມາດ​ຖານ​ຕົວ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ 1 ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົ​ວ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂດ​ທົ່ງພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ແດງ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢູ່​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານ ເຈິ່​ນ​ເຟືອງ​ແອັງ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ, ດ້ວຍຍອດ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນ​ປີ 2025 ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 40 ຕື້ SDG (ປະ​ມານ 30,9 ຕື້ USD).
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