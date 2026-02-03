Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກ້​າວ​ເດີນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ທຸງ​ພັກ

ບົດຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 96 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊືນພິເສດ.
ການຍິງບັງໄຟດອກຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 96 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3/2/1930 - 3/2/2026), ວັນທີ 2 ກຸມພາ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນພາຍໃຕ້ທຸງພັກ”. ບົດຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 96 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊືນພິເສດ. ຂີດໝາຍ 96 ປີຂອງພັກ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍ, ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທຳອິດຂຂອງອາຍຸການໃໝ່ - ປີເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີບົດບາດຕັດສິນໃນການຫັນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນລະອຽດ, ນຳບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ແລ້ວ, ຜ່ານ 96 ລະດູບານໃໝ່ນັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນກ່ວາ 80 ປີ ພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນພະລັງຊີວິດທີ່ໜຽວແໜ້ນ, ຄຸນທາດທີເດັດດ່ຽວ ແລະ ເສັ້ນທາງນຳພາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນຳການປະຕິວັດຫວຽດນາມ ບັນລຸຈາກໄຊຊະນະນີ້ ຫາໄຊຊະນະອື່ນ. ເສັ້ນທາງ 96 ປີຜ່ານມາໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບໍ່ມີກຳລັງການເມືອງໃດນອກເໜືອຈາກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ຄຸນນະທາດໃນການນຳພາປະຕິວັດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ. ບົດບາດກຳອຳນາດ ແລະ ການນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານຂອງພັກແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
