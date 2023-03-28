ຂ່າວສານ
ກ່ຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວທະເລ ພາແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 2.000 ຄົນ ມາທ່ຽວ ຮະລອງ
ວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນຜູ້ໂດຍສານສາກົນ ຮະລອງ (ແຂວງ ກວ໋າງນິງ), ກ່ຳປັ່ນຫຼູຫຼາ Mein Schiff 5 ຂອງປະເທດ ມານຕາ ໄດ້ພາແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີຣົບກວ່າ 2.000 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ ເຢຍລະມັນ ມາທ່ຽວຊົມນະຄອນ ຮະລອງ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ກ່ຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວຈະພາແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຫໍພິພິທະພັນ ກວ໋າງນິງ, ຄົ້ນຫາວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ອື່ນໆ.
ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມານີ້, ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ກ່ຳປັ່ນ Mein Schiff 5 ພາແຂກທ່ອງທ່ຽວເອີຣົບ ມາທ່ຽວ ແລະ ຄົ້ນຫາຢູ່ ຮະລອງ.