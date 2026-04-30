ຂ່າວສານ
ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງອາຍແກັດແຫຼວ (LNG) ລຳທຳອິດໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດການປະທະກັນ
ວັນທີ 28 ເມສາ, ບໍລິສັດວິເຄາະຂໍ້ມູນການເດີນເຮືອ Kpler ໄດ້ປະກາດຂໍ້ມູນໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງອາຍແກັດແຫຼວ Mubaraz ໂດຍບໍລິສັດ Adnoc ຂອງ UAE ເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກອ່າວ ເປີເຊຍ ຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ໃນເດືອນ ເມສານີ້. ນີ້ແມ່ນກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງອາຍແກັດແຫຼວລຳຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າອອກຈາກອ່າວ ເປີເຊຍ ນັບແຕ່ເມື່ອການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ.
ກໍຕາມຂໍ້ມູນວິເຄາະການເດີນເຮືອສາກົນ, ເຖິງວ່າຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ 3 ອາທິດ ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ມີກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າບັນດາປະເພດນັບຮ້ອຍລຳພ້ອມດ້ວຍລູກເຮືອກວ່າ 20.000 ຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພວມຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ອ່າວ ເປີເຊຍ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດທີ່ນັບມື້ນັບທ້າທາຍ.