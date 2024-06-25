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ຂ່າວສານ

ກົດ​ໝ​າຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ (ສະ​ບັບ​​ປັບ​ປຸງ) ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ໃນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ​ໃຫ້ດີ​ກ່​ວາ​

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ). ນີ້ແມ່ນກົດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຕ້ອນຮັບ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ຜູ້ພວມຢູ່ໃນວິວັດການຢັ້ງຢືນແມ່ນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ. ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ທ່ານນາງ ຈິງທິຕູແອັງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງເລິມດົ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (2011) ຢ່າງຮອບດ້ານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນສະມາຊິກ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກ່ວາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ຢ່າງສຸດໃຈ ແລະ ມີເຈັດຕະນາດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ກຳນົດການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ກຳນົດທິດສັງລວມໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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