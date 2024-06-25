ຂ່າວສານ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ ໃຫ້ດີກ່ວາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ). ນີ້ແມ່ນກົດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຕ້ອນຮັບ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ຜູ້ພວມຢູ່ໃນວິວັດການຢັ້ງຢືນແມ່ນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ. ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ທ່ານນາງ ຈິງທິຕູແອັງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງເລິມດົ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (2011) ຢ່າງຮອບດ້ານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນສະມາຊິກ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກ່ວາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ຢ່າງສຸດໃຈ ແລະ ມີເຈັດຕະນາດີ.