ຂ່າວສານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດ ເສີມຂະຫຍາຍນະວັດຕະກຳ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ທັງເປີດອອກການປະດິດຄິດສ້າງ ທັງຄວບຄຸມບັນດາຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

  ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດ (AI) ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ, ນຳປັນຍາປະດິດໃຫ້ກາຍເປັນເຕັກໂນໂລຊີຍຸດທະສາດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ກາວຊວັນຮ່ວາຍເວືອງ, ປະທານ AIVA Group AI, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ທັງເປີດອອກການປະດິດຄິດສ້າງ ທັງຄວບຄຸມບັນດາຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

        “ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຕ້ອງຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະຕິບັດງ່າຍ. ກົດໝາຍຕ້ອງສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເລີ່ມທຸລະກິດໃນຂົງເຂດ AI, ອາດຈະໜູນຊ່ວຍດ້ານພາສີ, ນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສາມາດຊຸກຍູ້ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງທີ່ຕົນຜະລິດອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງວ່ອງໄວ. ສຳລັບປະຊາຊົນກໍ່ຄືກັນ, ກົດໝາຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດປະຕິບັດງ່າຍ”.

        ຄາດວ່າ, ຮ່າງກົດໝາຍຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

