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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ LG ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ທາດ​ຕັ້ງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ທາດ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳໄຟ​ຟ້າ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ໂຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່ ຫາຍ​ຟ່ອງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ບົນ​ເນື້ອ​ທີ​່​ປະ​ມ​ານ 330.000 ຕາ​ແມັດ; ຄາດ​ວ່າ ຈະເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ປີ 2027.
  ໂຮງ​ງານ​ຂອງ LG Innotek ຢູ່ ຫາຍ​ຟ່ອງ (ພາບ: LG Innotek)  

ວັນ​ທີ 04 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່ ເຊີ​ອຸນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ LG Innotek ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ (MOU) ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ ຫາຍ​ຟ່ອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​​ແຜ່​ນ​ຮອງ​ຖານ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳໄຟ​ຟ້າ​ ຫວຽດ​ນາມ.

ຕາມ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ໂຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່ ຫາຍ​ຟ່ອງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ບົນ​ເນື້ອ​ທີ​່​ປະ​ມ​ານ 330.000 ຕາ​ແມັດ; ຄາດ​ວ່າ ຈະເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ປີ 2027. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ LG Innotek ພວມດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ ໂມ​ດູນ ຄາ​ແມ​ຣາ (Modul Camera). ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຮາກ​ຖານ​ຜະ​ລິດແຜ່ນ​ຮອງ​ຖານ​ທາດ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່ກ້​າວ​ໜ​້າຫຼາຍ​ປະ​ເພດ​​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ. ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ​ນີ້, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ LG Innotek ຈະ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດການ​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານ​ສອງ​ແຫ່ງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ. ໃນ​ນັ້ນ, ຮາກ​ຖານ​ຢູ່ Gumi (ສ.ເກົາຫຼີ) ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໂຮງ​ງານ​ແມ່, ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃໝ່ ແລະ ຜະ​ລິດ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ສູງ. ສ່ວນ​ໂຮງ​ງານ​ຢູ່​ຫາຍ​ຟ່ອງ ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ບັນ​ດາ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ທາດ​ຕັ້ງ​ຕົ້ນຂອງ​ທາດ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳໄຟ​ຟ້າ​ທົ່ວ​ໄປ ດ້ວຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

SPIEF 29: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່

SPIEF 29: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 04 – 06 ມິ​ຖຸ​ນາ, ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ Saint Petersburg (SPIEF 29), ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽ​ດ​ນາມ ດຳ​ເນີນຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂັ້ນ​ສູງ.
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