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ຂ່າວສານ

ກຸຍບາ ແລະ ສປປ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດສ້າງການພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 1974.

ພາບປະກອບ

ກຸຍບາ ແລະ ລາວ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະເພີ່ມທະວີການພົວພັນຖານອ້າຍນ້ອງ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ Manuel Marrero Cruz, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ ແລະ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ, ປະເທດ ກຸຍບາ, ໃນການພົບປະເມື່ອວັນທີ 13 ກັນຍາ, ສອງຝ່າຍຢັ້ງຢືນຜົນປະໂຫຍດລວມໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຄື: ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກິລາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດສ້າງການພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 1974. ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero Cruz ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022 ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພວມມີໜ້າຢູ່ ກຸຍບາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຢູ່ ອາຊີ, ອາບຟຣີກາ, ອາບຟຣີກາ ກາງ ແລະ ອາບຟຣີກາ ໃຕ້ (G77) ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ລາວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ລາວ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງປະເທດ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍູ້ແຮງກົນໄກຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງປະເທດ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 46 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສຳເລັດການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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