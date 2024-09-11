ຂ່າວສານ
ກຸຍບາ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ
ວັນທີ 09 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານ ກຸຍບາ Miguel Diaz-Canel Bermudez, ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງຈິງໃຈເຖິງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ Yagi.
ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X ຂອງຕົນ, ການນຳ ກຸຍບາຍ ໄດ້ສົ່ງນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີຂອງປະເທດເກາະ ກາຣີເບ ເຖິງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ກຸຍບາ Esteban Lazo ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງບັນດາຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.