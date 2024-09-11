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ຂ່າວສານ

ກຸຍບາ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ

ການນຳ ກຸຍບາຍ ໄດ້ສົ່ງນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີຂອງປະເທດເກາະ ກາຣີເບ ເຖິງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້.
ໜັງສືພິມ Prensa Latina ລົງພິມຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງທ່ານປະທານ ກຸຍບາ Miguel Diaz-Canel Bermudez (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 09 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານ ກຸຍບາ Miguel Diaz-Canel Bermudez, ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງຈິງໃຈເຖິງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ Yagi.

ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X ຂອງຕົນ, ການນຳ ກຸຍບາຍ ໄດ້ສົ່ງນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີຂອງປະເທດເກາະ ກາຣີເບ ເຖິງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ກຸຍບາ Esteban Lazo ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງບັນດາຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ​ລັດຖະກິດ​ຫວຽດນາມ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11ກັນຍາ, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ ​ແລະ ລັດ ລາວ ​ໄດ້​ມາ​ວາງ​ພວງມາລາ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ ປະທານ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ ​ແລະ ວາງ​ພວງມາລາ​ທີ່​ອະນຸສອນ​ສະຖານ​ວິລະ​ຊົນ ​ຜູ້ທ່ີເສຍສະຫຼະຊີວິດ ​ຢູ່​ຖະໜົນ ບັກ​ເຊີນ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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