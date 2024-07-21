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ຂ່າວສານ

ກຸຍບາ ຖະແຫຼງໄວ້ທຸກລະດັບຊາດອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານ ກຸຍບາ Miguel Díaz-Canel ຖະແຫງໄວ້ທຸກລະດັບຊາດອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ ໄດ້ສະຫງວນເວລາໜຶ່ງນາທີໃນກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ: ສະຖານທູດ ກຸຍບາ)

ຕາມແຈ້ງການທີ່ລົງພິມໃນໜັງສືພິມປະຈຳວັນ Granma, ອົງການກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ກຸຍບາ ແລ້ວ, ກຸຍບາ ຈະຈັດພິທີໄວ້ທຸກລະດັບຊາດເພື່ອອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ນັບແຕ່ເວລາ 6 ໂມງຂອງວັນທີ 20 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຮອດເວລາ 24 ໂມງຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ໃນຂະນະທີ່, ພິທີໄວ້ທຸກລະດັບຊາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ. ໃນເວລາຈັດພິທີໄວ້ທຸກລະດັບຊາດ, ບັນດາສຳນັກງານລັດ ແລະ ທະຫານໃນທົ່ວປະເທດ ກຸຍບາ ຈະລົດທຸງລົງເຄິ່ງເສົາ, ບໍ່ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິ້ນ, ບັນເທິງສາທາລະນະ.

        ທ່ານປະທານ ກຸຍບາ Miguel Díaz-Canel ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຜູ້ທີ່ທ່ານກໍ່ຖືວ່າແມ່ນເພື່ອນສະຫາຍທີ່ຮັກແພງ ແລະ ແມ່ນເພື່ອນຜູ້ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງ ກຸຍບາ. ທ່ານປະທານ ກຸຍບາ ກໍ່ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົ່າຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

        ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ ໄດ້ສະຫງວນເວລາໜຶ່ງນາທີໃນກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ທ່ານ Marrc Knapper, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ສູນເສຍການນຳທ່ານໜຶ່ງທີ່ມີວິໄສທັດ, ຜູ້ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມໂລກ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດ.
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