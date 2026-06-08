ຂ່າວສານ
ກຳລັງໜູນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ
ການປະຕິບັດງານຖືກດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນທຸກດ້ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນັບແຕ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງທີ່ເລິກເຊິ່ງ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາບຸກທະລຸທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍມຸ່ງໄປເຖິງ 20 ຕື້ USD.
ຈຸດເດັ່ນທີ່ພິເສດໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຈະເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄຳເຫັນປະກອບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ໃນເວທີປາໄສທີ່ສຸດ, ຜ່ານນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງສອງປະເທດໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄຳເຫັນປະກອບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຈະນຳມາເຊິ່ງມູມມອງການເບິ່ງຕົວຈິງຂອງ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຮ້ອນເຮັ່ງທີ່ພວມແກ້ໄຂໃນປັດຈຸບັນ.