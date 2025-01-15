ຂ່າວສານ
ກຳລັງກົດດັນ ກໍແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ
ກຳລັງກົດດັນກໍແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ນີ້ແມ່ນສານທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ: “ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 - ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງກາດໃໝ່”, ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສູນກາງ (CIEM) ສົມທົບກັບອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ເຢຍລະມັນ (GIZ) ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 ຂອງ CIEM ຕີລາຄາວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີພື້ນຖານອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່. ໄລ່ລວມປີ 2024, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 7,09%.
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ແງ່ຫວັງປີ 2025 ສະເໜີແນະໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍາດແຍ່ງໂອກາດການຊຸກຍູ້ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕາມທິດເພີ່ມບັນດາຂະແໜງການ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອັດຕາມູນຄ່າເພີ່ມ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີສູງກວ່າ; ສືບຕໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື່ອເປີດກວ້າງຂົງເຂດເຕີບໂຕເສດຖະກິດຜ່ານການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ; ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມສະມັດຕະພາບແຮງງານ ດ້ວຍການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບກົງຕຈັກ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານ.