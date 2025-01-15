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ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ກົດ​ດັນ ກໍ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 ຂອງ CIEM ຕີລາຄາວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີພື້ນຖານອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່. ໄລ່ລວມປີ 2024, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 7,09%.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ: “ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 - ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງກາດໃໝ່” (ພາບ: VOV1)

ກຳລັງກົດດັນກໍແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ນີ້ແມ່ນສານທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ: “ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 - ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງກາດໃໝ່”, ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສູນກາງ (CIEM) ສົມທົບກັບອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ເຢຍລະມັນ (GIZ) ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025 ຂອງ CIEM ຕີລາຄາວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີພື້ນຖານອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່. ໄລ່ລວມປີ 2024, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 7,09%.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ແງ່ຫວັງປີ 2025 ສະເໜີແນະໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍາດແຍ່ງໂອກາດການຊຸກຍູ້ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕາມທິດເພີ່ມບັນດາຂະແໜງການ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອັດຕາມູນຄ່າເພີ່ມ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີສູງກວ່າ; ສືບຕໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື່ອເປີດກວ້າງຂົງເຂດເຕີບໂຕເສດຖະກິດຜ່ານການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ; ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມສະມັດຕະພາບແຮງງານ ດ້ວຍການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ໃນນັ້ນ ມີການປະຕິຮູບກົງຕຈັກ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ.
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