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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ໄທ ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ຢຸດ​ຍິງ

ທ່ານ Chhea Keo ຢືນຢັນວ່າ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສະເໜີຢຸດຍິງໃນທັນທີ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.
(ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Chhea Keo ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ສປຊ ຖະແຫຼງວ່າປ ປະເທດນີ້ຢາກບັນລຸໄດ້ “ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ” ກັບໄທ, ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ຍິງປືນໃຫ່ຍ ທີ່ໄດ້ເກີດຄວາມລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເກີດຂຶ້ນໃນ 2 ວັນຢ່າງລຽນຕິດ. ໄທກໍ່ໄດ້ສົ່ງສັນຍານກຽມພ້ອມເຈລະຈາເຊັ່ນດຽວກັນ.

    ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການປະຊຸມລັບຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົງ ສປຊ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ, ທ່ານ Chhea Keo ຢືນຢັນວ່າ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສະເໜີຢຸດຍິງໃນທັນທີ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມລັບ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ Nikorndej Balankura ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍ ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ສະພາບຄວາມ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເລີ່ມຫລຸດຜ່ອນລົງແລ້ວ ພ້ອມທັງຖະແຫຼງວ່າ ໄທ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ ຖ້າຫາກວ່າ ກຳປູເຈຍ ຢາກແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານຊ່ອງການທູດສອງຝ່າຍ ຫຼືຜ່ານປະເທດເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍຄື ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່​າຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂມ​ໂຣ​ໂກ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່​າຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂມ​ໂຣ​ໂກ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ

ທ່ານປະທານສະພາສູງ Mohamed Ould Errachid ສະເໜີສອງຝ່າຍຕັ້ງໜ້າສ້າງບັນດາໂຄງການລວມໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ອາບຟຼິກກາ.
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