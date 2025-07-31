ຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທຄາດວ່າຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 31/07/2025 ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ Tea Seiha ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໄທຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ. ພາບປະກອບ: REUTERS/Tyrone Siuວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ (AKP) ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ Tea Seiha ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໄທຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ. ທ່ານນາງ Socheata ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບກຳປູເຈຍຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລວມມີການຢຸດຕິທຸກການເຄື່ອນໄຫວປໍລະປັກຢ່າງສິ້ນເຊິງ, ບໍ່ລະດົມ ຫຼື ຈັດສົ່ງກຳລັງທະຫານຕື່ມອີກ, ກອງທັບສອງປະເທດຕ້ອງຮັກສາທີ່ຕັ້ງນັບແຕ່ຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປະຕິບັດງານເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ພົວພັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)