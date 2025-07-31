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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ໄທ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ສິງ​ຫາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ Tea Seiha ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໄທຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ.
ພາບປະກອບ: REUTERS/Tyrone Siu
ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ (AKP) ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ Tea Seiha ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໄທຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ. ທ່ານນາງ Socheata ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບກຳປູເຈຍຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລວມມີການຢຸດຕິທຸກການເຄື່ອນໄຫວປໍລະປັກຢ່າງສິ້ນເຊິງ, ບໍ່ລະດົມ ຫຼື ຈັດສົ່ງກຳລັງທະຫານຕື່ມອີກ, ກອງທັບສອງປະເທດຕ້ອງຮັກສາທີ່ຕັ້ງນັບແຕ່ຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປະຕິບັດງານເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ພົວພັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່: ເວ​ລາ​ຍິ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຍິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945 ແລະ ການ​ສະ​ຖະ​ກະ​ນາປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່: “ເວ​ລາ​ຍິ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຍິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945 ແລະ ການ​ສະ​ຖະ​ກະ​ນາປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ”

ທີ່ການໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນການເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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