ຂ່າວສານ
ກຳປັນສັນຕິພາບມາ ຫວຽດນາມ ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ກຳລັງສັນຕິພາບ ເຂົ້າທຽບທ່າ ອ່າວຮະລອງ (ຫວຽດນາມ) ໃນວັນທີ 30 ເມສາ, ໂດຍນຳສົ່ງບັນດາແຂກທ່ອງທ່ຽວພິເສດເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ສັນຕິພາບ. ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025). ທ່ານນາງ Kuramori Terumi ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ກຸ່ມ Nihon Hidankyo ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມບັນລຸລາງວັນ ສັນຕິພາບປີ 2024 ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ເມື່ອມາຫວຽດນາມ ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຍ້ອນສາມາດມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້.