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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025).
ກຳລັງສັນຕິພາບ

ກຳລັງສັນຕິພາບ ເຂົ້າທຽບທ່າ ອ່າວຮະລອງ (ຫວຽດນາມ) ໃນວັນທີ 30 ເມສາ, ໂດຍນຳສົ່ງບັນດາແຂກທ່ອງທ່ຽວພິເສດເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ສັນຕິພາບ. ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025). ທ່ານນາງ Kuramori Terumi ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ກຸ່ມ Nihon Hidankyo ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມບັນລຸລາງວັນ ສັນຕິພາບປີ 2024 ແບ່ງປັນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ເມື່ອມາຫວຽດນາມ ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ລະຫວ່າງບັນດາຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຍ້ອນສາມາດມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ ລົງ​ຂ່າວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ສາ​ກົນ ລົງ​ຂ່າວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ໜັງສືພິມລາຍວັນ Juventud Rebelde ໄດ້ພັນລະນາໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນ “ບົດເພງວິຊະຊົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ” ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ “ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງ, ຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງ” ແລະ ໃນວັນນັ້ນ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງນັ້ນໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
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