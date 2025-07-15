ຂ່າວສານ
ກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ຫວຽດນາມ
ເວທີປາໄສວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2026 – 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045” ໂດຍສະຖາບັນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ (ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ) ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ,ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເວທີປາໄສ ໄດ້ດຳເນີນເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ, ກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວກັບບັນດາການຜັນແປຂອງສະພາບການສາກົນຢ່າງມີໄຫວພິບ; ພ້ອມທັງຮັບປະກັນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ.
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ນຳການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຈາກເອືອຍອີ່ງທາງດ້ານທຶນຮອນ, ສະມັດຕະພາບ, ຄ່າແຮງງານຕ່ຳ ມາເປັນຮູບແບບອີງໃສ່ພື້ນຖານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ແກ້ງແຍ້ງສາກົນ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ. ຫງວຽນຮົ່ງເຊີນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດສູນກາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືປັດໄຈວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ. ຕິດພັນກັບຮູບແບບການເຕີບໂຕກັບການປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ເຂົ້າຮ່ວມຕາໜ່າງການຜະລິດ ແລະ ລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແກ້ໄຂບັນດາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມແບບຍືນຍົງໃຫ້ກົມກຽວ. ຍູ້ແຮງວິວັດທະນາການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕຄອນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່.”