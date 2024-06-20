ຂ່າວສານ
ກຳນົດລະບົບຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຂອງວັດທະນະທຳຊົນຊາດ
ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາທັດສະນະແຜນນະໂຍບາຍໃນການຊີ້ນຳ, ນຳພາຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວັດທະນະທຳກາຍເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຂອງສັງຄົມ, ແມ່ນກຳລັງແຮງທີ່ເກີດຈາກພາຍໃນ ແລະ ແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງ ຊາດ. ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດປະຕິບັດກ່ອນ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ໃນນັ້ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງ ບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ພັດທະນາມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ… ທ່ານ ຫງວຽນກວາງຮວນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ຖືວ່າ:
ເພື່ອເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຕ້ອງກຳນົດຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຂອງວັດທະນະທຳຊົນຊາດ. ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ຢູ່ກອງປະຊຸມວັດທະນະທຳທົ່ວປະເທດປີ 2021, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສ້າງ ແມ່ນພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ມີເນື້ອໃນຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ລັດທິມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ ສວມບົດບາດຫຼັກໃນຊີວິດສັງຄົມ..