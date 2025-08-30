Báo Ảnh Việt Nam

ກຳ​ນົດ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃຫ້​ແກ່​ທົດ​ສະ​​ວັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ

ໃນຂອບເຂດບັນດາເຫດການຢູ່ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດຊາດ “80 ປີໄລຍະທາງແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ” ພວມດຳເນີນຢູ່ສູນວາງສະແດງຕະຫຼາດນັດແຫ່ງຊາດ (ທີ່ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອະນາຄົດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”.
ບັນຍາກາດຂອງເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ຍຸກສະໄໝຂອງ AI, ຂອງ big data, ຂອງພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນຍຸກສະໄໝ ເຊິ່ງພູມປັນຍາ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງຜະລິດສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນ 3 ເສົາຄ້ຳພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນພື້ນຖານສ້າງພູມປັນຍາ ແລະ ແມ່ນເຄື່ອງມືໃໝ່. ນະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນ, ມັນຫັນບັນດາພູມປັນຍາ, ເຄື່ອງມືໃໝ່ກາຍເປັນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ ແລະ ເຄື່ອງມືດີຈີຕອນ ເພື່ອສ້າງ ເພື່ອຫັນບັນດາແນວຄວາມຄິດ, ມາດຕະການນະວັດຕະກຳ, ປະດິດຄິດສ້າງກາຍເປັນບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຂັ້ນຕອນ, ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າຕົວຈິງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທະຫານ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ A80 ​ແມ່ນ​ສັນຍາ​ລັກ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ສາກົນ.

ທະຫານ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ A80 ​ແມ່ນ​ສັນຍາ​ລັກ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ສາກົນ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫານີ້ ໄດ້ມີກອງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຈີນ, ລັດ​ເຊຍ, ລາວ ​ແລະ ກຳປູ​ເຈຍ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ຊາດ​ ຫວຽດນາມ.
