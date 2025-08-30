ຂ່າວສານ
ກຳນົດຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ທົດສະວັດຈະມາເຖິງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ຍຸກສະໄໝຂອງ AI, ຂອງ big data, ຂອງພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນຍຸກສະໄໝ ເຊິ່ງພູມປັນຍາ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງຜະລິດສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນ 3 ເສົາຄ້ຳພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນພື້ນຖານສ້າງພູມປັນຍາ ແລະ ແມ່ນເຄື່ອງມືໃໝ່. ນະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນ, ມັນຫັນບັນດາພູມປັນຍາ, ເຄື່ອງມືໃໝ່ກາຍເປັນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ ແລະ ເຄື່ອງມືດີຈີຕອນ ເພື່ອສ້າງ ເພື່ອຫັນບັນດາແນວຄວາມຄິດ, ມາດຕະການນະວັດຕະກຳ, ປະດິດຄິດສ້າງກາຍເປັນບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຂັ້ນຕອນ, ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າຕົວຈິງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.”